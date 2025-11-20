Итальянский клуб «Удинезе» намерен запросить за полузащитника Артура Атту 40 миллионов евро в случае интереса со стороны других команд, сообщил журналист Николо Скира.

Артур Атта globallookpress.com

В клубе не хотят расставаться с 22-летним французским футболистом в зимнее трансферное окно, несмотря на предложения из Серии А и зарубежных лиг.

В сезоне-2025/26 Атта провел 12 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с «Удинезе» рассчитан до 30 июня 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет около 12 миллионов евро.