Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением об игре ЦСКА после 15-и туров в РПЛ.

«Как оценю первый круг для ЦСКА? Очень даже хорошо, если исходить из условий, в которых команда оказалась. Это большой успех. Не скажу, что все дело в фарте. Но и блестящей игру "армейцев" тоже не назовешь. У ЦСКА есть свои проблемы. С одной стороны, москвичи играют в атаке за счет хорошей реализации стандартов и успешных действий футболистов второй линии, но нет центрального форварда. Пусть команда и забивает много.

Второй момент — есть проблемы в обороне. Пока не наиграны определенные линии. Да, центральные защитники имеются, но нужна стабильность в игре.

Недостаток ЦСКА в том, что ребят купили, но тех, которые не сегодня готовы решать задачи, а завтра — послезавтра. Пока они не вписываются в конструкцию игры. А чтобы бороться за титулы, они должны играть сейчас. Но то, что тренерский штаб работает качественно, — вопросов нет. И атмосфера хорошая, и есть понимание, каким образом играет команда. В этом плане все очень даже хорошо», — цитирует Непомнящего «Евро-Футбол. Ру».

После 15-и туров в российской Премьер-лиге ЦСКА занимает 2-е место в таблице с 33 очками в активе. «Краснодар», который располагается на 1-й позиции, набрал столько же баллов.