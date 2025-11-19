Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением об игре ЦСКА после 15-и туров в РПЛ.

Валерий Непомнящий
Валерий Непомнящий globallookpress.com

«Как оценю первый круг для ЦСКА?  Очень даже хорошо, если исходить из условий, в которых команда оказалась.  Это большой успех.  Не скажу, что все дело в фарте.  Но и блестящей игру "армейцев" тоже не назовешь.  У ЦСКА есть свои проблемы.  С одной стороны, москвичи играют в атаке за счет хорошей реализации стандартов и успешных действий футболистов второй линии, но нет центрального форварда.  Пусть команда и забивает много.

Второй момент — есть проблемы в обороне.  Пока не наиграны определенные линии.  Да, центральные защитники имеются, но нужна стабильность в игре.

Недостаток ЦСКА в том, что ребят купили, но тех, которые не сегодня готовы решать задачи, а завтра — послезавтра.  Пока они не вписываются в конструкцию игры.  А чтобы бороться за титулы, они должны играть сейчас.  Но то, что тренерский штаб работает качественно, — вопросов нет.  И атмосфера хорошая, и есть понимание, каким образом играет команда.  В этом плане все очень даже хорошо», — цитирует Непомнящего «Евро-Футбол.  Ру».

После 15-и туров в российской Премьер-лиге ЦСКА занимает 2-е место в таблице с 33 очками в активе. «Краснодар», который располагается на 1-й позиции, набрал столько же баллов.