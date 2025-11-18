18 ноября в Вене на «Эрнст Хаппель» сборная Австрии примет сборную Боснии и Герцеговины в матче группы Н квалификации чемпионата мира. Игра начнется в 22:45 по мск.

В последнем туре отбора команды сыграют за первое место в группе. Пока что лидером является Австрия с опережением на 2 очка. Если Боснии и Герцеговине удастся повторить успех 2018 года, выиграв встречу, то команда выйдет в лидеры и пройдет на мундиаль напрямую.

Австрийцы явно в этом не заинтересованы. В первом круге они победили 2:1, а в этой квалификации они проиграли только в одном из семи поединков. Дома «Команда» не проигрывает с октября прошлого года. Удастся ли боснийцам сломать эту серию?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.78.

Букмекеры считают Австрию фаворитом за 1.34, на победу гостей они дают 8.35.

Искусственный интеллект предложил поставить на ничью со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Австрия — Босния и Герцеговина смотрите на LiveCup.Run.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.