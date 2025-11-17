Экс-игрок «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о товарищеской игре сборной России с командой Чили (0:2).

«Товарищеские матчи уже начинают приедаться.  Непросто играть, когда три года участвуешь в неофициальных матча, настроиться тяжело, ребят можно понять.  Но играть‑то нужно в любом случае, когда‑то нас допустят к отборочным матчам.  Игру с Чили невозможно назвать выдающейся, сборная может играть лучше.  Выводы футболисты и главный тренер сделают.  После поражения, настрой на следующий матч будет абсолютно другой.  Долго не было поражений, когда‑то оно должно было произойти.  Может, это поражение чуть встряхнет им лампочки, и они чуть‑чуть заведутся, надеюсь», — цитирует Колыванова «Матч ТВ».

Поражение от чилийцев стало первым для сборной России за четыре года.