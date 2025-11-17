Экс-игрок «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о товарищеской игре сборной России с командой Чили (0:2).

Валерий Карпин — главный тренер сборной России globallookpress.com

«Товарищеские матчи уже начинают приедаться. Непросто играть, когда три года участвуешь в неофициальных матча, настроиться тяжело, ребят можно понять. Но играть‑то нужно в любом случае, когда‑то нас допустят к отборочным матчам. Игру с Чили невозможно назвать выдающейся, сборная может играть лучше. Выводы футболисты и главный тренер сделают. После поражения, настрой на следующий матч будет абсолютно другой. Долго не было поражений, когда‑то оно должно было произойти. Может, это поражение чуть встряхнет им лампочки, и они чуть‑чуть заведутся, надеюсь», — цитирует Колыванова «Матч ТВ».

Поражение от чилийцев стало первым для сборной России за четыре года.