Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев считает, что игроки национальной команды плохо настроились на товарищескую игру с Чили (0:2), отсюда и такой результат.

Игорь Корнеев globallookpress.com

«Это — по сути 0:4. Я не знаю, чем эта игра была лучше. Самый главный урок для ребят был — себя нужно готовить к следующим матчам и думать намного быстрее, чтобы вскрывать такую оборону. У нас игроки умеют это делать, но они вышли, не думая об этом. Они думали, что это будет прогулка. Я до матча предполагал, что они должны забить кучу голов, но как только попали под хороший прессинг — всё, у нас футбол закончился», — сказал Корнеев «Матч ТВ».

Поражение от Чили России за последние 23 матча. В прошлой игре была ничья с Перу (1:1).