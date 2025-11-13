Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис предложил кандидатуру Александра Мостового на пост главного тренера «Спартака».

Александр Мостовой
Александр Мостовой globallookpress.com

«Честно, в "Спартак" я бы посоветовал Мостового.  Он тоже спартаковец, много чего говорил.  Дайте ему шанс.  Ещё в "Спартаке" работали Карпин, Черчесов, Юран, Чернышов.

Назначьте Мостового, посмотрим, как он будет тренировать и какие будут результаты.  Хуже не станет», — сказал Канчельскис Чемпионату.

Напомним, что Деян Станкович покинул пост главного тренера «Спартака».  Исполняющим обязанности в стане «красно-белых» будет Вадим Романов.