Кандидат в сборную России Максим Бориско высказался о матче своего клуба «Балтики» против «Краснодара» (1:1) в рамках 15-го тура РПЛ.

Максим Бориско globallookpress.com

«Вратарям не так часто приходилось вступать в игру. Хорошо, что быстро ответили на пропущенный гол, ребята молодцы. "Краснодар" в основном контролирует мяч, но мы им не дали этого делать, высоко прессинговали, накрывали и сразу проводили атаки.

Играли с чемпионом страны, дали бой. Считаю, хорошо сыграли», — сказал Бориско «Матч ТВ».

После первого круга «Балтика» с 28 очками идет пятой в таблице РПЛ. В прошлом сезоне команда Андрея Талалаева выступала в Первой лиге.