«Парма» и «Милан» сыграют в 11-м туре чемпионата Италии. Поединок состоится 8 ноября в 22:45 по мск на стадионе «Эннио Тардини».

«Парма» находится в шаге от зоны вылета. В случае поражения «крестоносцы» с большой долей вероятности могут опуститься на 18-е место. В прошлых турах клуб уступил «Роме» и «Болонье».

«Милан» имеет 21 очко и борется за первое место. Сейчас «россонери» занимают третье место. Одолев «Рому», гости продлили свою беспроигрышную серию в турнире до 9 поединков.

В 5 очных встречах у «Милана» 3 победы, у «Пармы» одна, в одном случае была ничья.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

На LiveSport.Ru можно прочитать прогноз с коэффициентом 2.05.

Букмекеры предложили 7.30 на победу «Пармы» и 1.53 на победу «Милана».

По прогнозу ИИ команды закончат матч нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Парма» — «Милан» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.