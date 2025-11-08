«Парма» и «Милан» сыграют в 11-м туре чемпионата Италии. Поединок состоится 8 ноября в 22:45 по мск на стадионе «Эннио Тардини».
«Парма» находится в шаге от зоны вылета. В случае поражения «крестоносцы» с большой долей вероятности могут опуститься на 18-е место. В прошлых турах клуб уступил «Роме» и «Болонье».
«Милан» имеет 21 очко и борется за первое место. Сейчас «россонери» занимают третье место. Одолев «Рому», гости продлили свою беспроигрышную серию в турнире до 9 поединков.
В 5 очных встречах у «Милана» 3 победы, у «Пармы» одна, в одном случае была ничья.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- На LiveSport.Ru можно прочитать прогноз с коэффициентом 2.05.
- Букмекеры предложили 7.30 на победу «Пармы» и 1.53 на победу «Милана».
- По прогнозу ИИ команды закончат матч нулевой ничьей.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Парма» — «Милан» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.