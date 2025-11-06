Наставника «Краснодара» Мурада Мусаева признали лучшим тренером РПЛ по итогам октября 2025 года, сообщает пресс-служба лиги.
Мусаев одержал победу в голосовании экспертной комиссии. Болельщики отдали предпочтение наставнику ЦСКА Фабио Челестини, а комментаторы телеканала «Матч Премьер» выбрали Михаила Галактионова из «Локомотива». Согласно регламенту, решающее значение имело мнение экспертов.
В октябре под руководством Мусаева «Краснодар» одержал три победы — над «Ахматом» (2:0), махачкалинским «Динамо» (2:0) и «Рубином» (1:0).
После 14 туров команда лидирует в чемпионате России, набрав 32 очка.