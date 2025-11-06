После 14 туров команда лидирует в чемпионате России, набрав 32 очка.

В октябре под руководством Мусаева «Краснодар» одержал три победы — над «Ахматом» (2:0), махачкалинским «Динамо» (2:0) и «Рубином» (1:0).

Мусаев одержал победу в голосовании экспертной комиссии. Болельщики отдали предпочтение наставнику ЦСКА Фабио Челестини , а комментаторы телеканала «Матч Премьер» выбрали Михаила Галактионова из «Локомотива». Согласно регламенту, решающее значение имело мнение экспертов.

Наставника «Краснодара» Мурада Мусаева признали лучшим тренером РПЛ по итогам октября 2025 года, сообщает пресс-служба лиги.

2.04

Прогнозы•Сегодня 19:30 «Спартак» — «Локомотив». Прогноз и ставка Сумеет ли «Спартак» одолеть «железнодорожников»?

Футбол•Вчера 07:00 Падение «Крыльев Советов»: отставка Магомеда Адиева неминуема?

Футбол•04/11/2025 08:01 Николай Писарев: Сегодня «Краснодар» — главный претендент на «золото»

Футбол•03/11/2025 23:17 Трансферный дайджест. 27 октября — 3 ноября

Футбол•03/11/2025 08:00 Без торгов и сюрпризов: «Матч ТВ» будет показывать РПЛ до 2030 года

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 14:05 От инстинктов к алгоритмам: как эволюция футбола добралась и до вратарей

Футбол•Сегодня 13:58 Дезире Дуэ — новый Golden Boy. Почему Италия снова осталась ни с чем

Футбол•Вчера 19:32 Легендарный «Коротышка»: как Ромарио доказал всем, что размер вообще не имеет значения

Футбол•Вчера 14:00 Обитаемый остров: Луис, Йоветич и еще пять забытых звезд, обосновавшихся на Кипре

Футбол•Вчера 13:41 Как выбрать тренера? Репутация, момент и интуиция решают всё

Выбор читателей

Футбол•02/11/2025 02:54 Салах снова ведёт за собой: «Ливерпуль» прервал кризис победой над «Астон Виллой»

Футбол•Вчера 01:50 «Бавария» устроила хаос в Париже: «ПСЖ» не смог отыграться в большинстве

Футбол•31/10/2025 16:09 «Челси» без лица: семь проблем, которые должен решить Энцо Мареска

Теннис•02/11/2025 23:46 Неделя тенниса: Синнер снова первый, ATP Finals — без россиян

Футбол•01/11/2025 10:25 «Ноль амбиций»: как «Селтик» превратился в клуб с токсичной атмосферой

Самое интересное

Футбол•21/08/2025 17:06 Их сравнивали с Месси. Вот, что с ними стало

Футбол•21/08/2025 15:07 Пять жемчужин с юга: новые лица для европейского футбола

Футбол•21/08/2025 12:51 От «МЮ»-1992 до «Барселоны»-1999: где играли лучшие тренеры современного футбола

Футбол•20/08/2025 15:37 Очевидная закономерность: как определить, что трансфер звездного ветерана в МЛС будет успешным