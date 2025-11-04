Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о текущей форме вингера команды Ламина Ямаля.

Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

«Меня не волнует, поедет ли Ламин в расположение сборной.  Этот вопрос меня не касается.  Для нас гораздо важнее то, что он замечательно провёл матч и хорошо работал во время тренировочных занятий.  Он очень здорово тренируется, но я не могу сказать, что он уже полностью восстановился, поскольку данный процесс требует времени.  Ямаль в порядке и может принимать участие в матчах.  Если он сможет играть, то выйдет на поле», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Примеры на счету Ямаля семь матчей, три гола и четыре результативные передачи.