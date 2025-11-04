Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о текущей форме вингера команды Ламина Ямаля.

«Меня не волнует, поедет ли Ламин в расположение сборной. Этот вопрос меня не касается. Для нас гораздо важнее то, что он замечательно провёл матч и хорошо работал во время тренировочных занятий. Он очень здорово тренируется, но я не могу сказать, что он уже полностью восстановился, поскольку данный процесс требует времени. Ямаль в порядке и может принимать участие в матчах. Если он сможет играть, то выйдет на поле», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Примеры на счету Ямаля семь матчей, три гола и четыре результативные передачи.