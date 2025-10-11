Экс-полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился впечатлениями от прошедшей товарищеской встречи с командой Ирана (2:1).

Алексей Батраков globallookpress.com

«Феноменальные впечатления. Я давно такого не видел — полный стадион, который без остановки болеет за сборную России. Впечатляет все: и поддержка, и атмосфера, и заряд трибун. Все вместе выглядело очень здорово.

Сборная России играла хорошо, но отрезками? Да, действительно так. Первые 10–12 минут соперник выглядел лучше. Начало второго тайма до пропущенного гола мы тоже провалили. Но понравилось то, что нашлись люди, которые вернули игру в нужное русло. Невозможно показывать цельный футбол все 90 минут, но команда сумела перестроиться, снова заиграла правильно и стала доминировать. Даже из негативных моментов можно извлечь хорошие вещи.

Кто понравился больше других? Не открою Америку — Батраков. И дело не только в его прекрасном голе. В те моменты, когда у сборной ничего не получалось, должен был найтись игрок, который выведет командную игру в нужное русло. В необходимый момент придержать мяч, замедлить или ускорить атаку. И в первом, и во втором тайме Батраков был настоящим лидером, особенно в трудные для команды моменты, — приводит слова Радимова "Матч ТВ".

Батраков забил победный гол в ворота иранцев на 70-й минуте встречи.

Следующий матч сборная России сыграет 14 октября против команды Боливии.