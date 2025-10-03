Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис высказался о предстоящем матче между ЦСКА и «Спартаком».

Андрей Канчельскис globallookpress.com

«В моём понимании, ЦСКА выглядит предпочтительнее перед дерби со "Спартаком". Армейцы играют стабильнее, у "Спартака" не будет Станковича на скамейке, останется на трибуне — это тоже важный фактор. У ЦСКА есть преимущество, но на дерби настраиваются все. Я поучаствовал во многих дерби, знаю, как это происходит, какой настрой и ажиотаж на такие матчи.

У "Спартака", может быть, состав поинтереснее, но выходит другая команда и обыгрывает их. У меня был пример — "Селтик" — "Рейнджерс". У нас в составе и ван Бронкхорст, и Штефан Клос, и Поррини, я играл впереди, а у "Селтика" один Ларссон — они нас два раза обыграли за сезон», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

ЦСКА и «Спартак» сыграют в воскресенье, 5 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск