«Ньюкасл» одержал уверенную победу над «Юнионом» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 4:0.

Энтони Эланга — полузащитник «Ньюкасла» globallookpress.com

Счет в матче открыл Ник Вольтемаде на 17-й минуте, Энтони Гордон удвоил преимущество «сорок» на 43-й минуте. Все тот же Гордон забил еще один пенальти на 64-й минуте матча. Харви Барнс забросил четвертый мяч на 80-й минуте.

Результат матча Юнион Брюссель 0:2 Ньюкасл Ньюкасл-на-Тайне 0:1 Ник Вольтемаде 17' 0:2 Энтони Гордон 43' пен. Юнион: Кьелл Схерпен, Кевин Макаллистер, Кристиан Бёрджесс, Федде Лейсен, Адем Зорган, Ануар Аит-Эль-Хадж, Камил ван де Перре, Усейну Нианг, Анан Халаили, Дэвид Промис ( Марк Гигер 46' ), Kевин Родригес Ньюкасл: Ник Поуп, Дэниел Бёрн, Свен Ботман, Малик Тшау, Киран Триппьер, Сандро Тонали, Бруно Гимарайнс, Энтони Гордон, Ник Вольтемаде, Энтони Эланга, Жоэлинтон Жёлтые карточки: Камил ван де Перре 39', Кристиан Бёрджесс 51' — Жоэлинтон 36'

Статистика матча 4 Удары в створ 3 6 Удары мимо 3 40 Владение мячом 60 5 Угловые удары 3 1 Офсайды 0 11 Фолы 7

«Ньюкасл» поднялся на 11-е место в общей таблице с 3 очками, «Юнион» (3) — семнадцатый.