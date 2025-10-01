«Ньюкасл» одержал уверенную победу над «Юнионом» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 4:0.

Энтони Эланга — полузащитник «Ньюкасла»
Энтони Эланга — полузащитник «Ньюкасла» globallookpress.com

Счет в матче открыл Ник Вольтемаде на 17-й минуте, Энтони Гордон удвоил преимущество «сорок» на 43-й минуте.  Все тот же Гордон забил еще один пенальти на 64-й минуте матча. Харви Барнс забросил четвертый мяч на 80-й минуте.

Результат матча

ЮнионБрюссельЮнион0:2НьюкаслНьюкаслНьюкасл-на-Тайне
0:1 Ник Вольтемаде 17' 0:2 Энтони Гордон 43' пен.
Юнион:  Кьелл Схерпен,  Кевин Макаллистер,  Кристиан Бёрджесс,  Федде Лейсен,  Адем Зорган,  Ануар Аит-Эль-Хадж,  Камил ван де Перре,  Усейну Нианг,  Анан Халаили,  Дэвид Промис (Марк Гигер 46'),  Kевин Родригес
Ньюкасл:  Ник Поуп,  Дэниел Бёрн,  Свен Ботман,  Малик Тшау,  Киран Триппьер,  Сандро Тонали,  Бруно Гимарайнс,  Энтони Гордон,  Ник Вольтемаде,  Энтони Эланга,  Жоэлинтон
Жёлтые карточки:  Камил ван де Перре 39',  Кристиан Бёрджесс 51'  —  Жоэлинтон 36'

«Ньюкасл» поднялся на 11-е место в общей таблице с 3 очками, «Юнион» (3) — семнадцатый.