«Ньюкасл» одержал уверенную победу над «Юнионом» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 4:0.
Счет в матче открыл Ник Вольтемаде на 17-й минуте, Энтони Гордон удвоил преимущество «сорок» на 43-й минуте. Все тот же Гордон забил еще один пенальти на 64-й минуте матча. Харви Барнс забросил четвертый мяч на 80-й минуте.
Результат матча
ЮнионБрюссель0:2НьюкаслНьюкасл-на-Тайне
0:1 Ник Вольтемаде 17' 0:2 Энтони Гордон 43' пен.
Юнион: Кьелл Схерпен, Кевин Макаллистер, Кристиан Бёрджесс, Федде Лейсен, Адем Зорган, Ануар Аит-Эль-Хадж, Камил ван де Перре, Усейну Нианг, Анан Халаили, Дэвид Промис (Марк Гигер 46'), Kевин Родригес
Ньюкасл: Ник Поуп, Дэниел Бёрн, Свен Ботман, Малик Тшау, Киран Триппьер, Сандро Тонали, Бруно Гимарайнс, Энтони Гордон, Ник Вольтемаде, Энтони Эланга, Жоэлинтон
Жёлтые карточки: Камил ван де Перре 39', Кристиан Бёрджесс 51' — Жоэлинтон 36'
«Ньюкасл» поднялся на 11-е место в общей таблице с 3 очками, «Юнион» (3) — семнадцатый.