Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик обозначил цели команды в Лиге чемпионов.

«Мы — "Барса", и нам нравится быть фаворитами Лиги чемпионов. Однако мы знаем, что нам предстоит проделать большую работу, а путь будет долгим. Кроме того, нам предстоит встретиться с фантастическими командами, первая из которых выйдет на поле уже завтра», — приводит слова Флика пресс-служба «Барселоны».

Матч между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 1 октября. Игра начнется в 22:00 мск.

Напомним, действующий победитель турнира — французский «ПСЖ».