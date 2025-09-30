Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высоко оценил игру полузащитника «Барселоны» Педри перед очной встречей в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Педри — полузащитник «Барселоны» globallookpress.com

«Думаю, Педри меня очень хорошо знает. Для меня Педри — Гарри Поттер. Надеюсь, завтра он не возьмёт с собой волшебную палочку.

Постараемся сделать всё возможное, чтобы его роль была как можно менее значимой, однако он будет вовлечён, потому что "Барселона" — это не только Педри. Это Де Йонг, Кубарси, Ламин (Ямаль)… Этот матч — очень сильный стимул победить команду, которая очень хороша как с мячом, так и без него», — приводит слова Энрике Sport.es.

Матч между «Барселоной» и ПСЖ состоится завтра, 1-го октября в 22:00 по мск.