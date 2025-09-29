18-летний испанский полузащитник Марк Берналь продлил контракт с «Барселоной» до июня 2029 года, сообщает официальный сайт клуба.
одписание нового соглашения состоялось 29 сентября в офисе клуба в присутствии президента Жоана Лапорты, первого вице-президента Рафаэля Юсте и футбольного директора Деко.
В текущем сезоне Берналь провел два матча за основную команду «Барселоны» и отдал одну результативную передачу. Всего на его счету пять игр за сине-гранатовых. Ранее молодой хавбек пропустил значительную часть прошлого сезона из-за травмы крестообразных связок колена.