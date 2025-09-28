Париж вернулся на вершину Лиги 1 без фейерверков, но с деловым лоском: «Осер» был разобран со счётом 2:0, а оба гола оформила… центральная пара защитников. Восхищение на трибунах — перфоманс в честь обладателя «Золотого мяча» Усмана Дембеле и награды Луиса Энрике — перемешалось с вздохами: уже к перерыву «ПСЖ» потерял Витинью и Хвичу.

Результат матча ПСЖ Париж 2:0 Осер Осер 1:0 Илья Забарный 32' 2:0 Лукас Бералдо 54' ПСЖ: Люка Шевалье, Илья Забарный, Лукас Бералдо, Лукас Эрнандес, Уоррен Заир-Эмери, Витор Феррейра ( Ашраф Хакими 36' ), Сенни Меюлю ( Quentin Ndjantou 62' ), Гонсалу Рамуш, Хвича Кварацхелия ( Брэдли Баркола 46' ), Ибраим Мбайе, Ли Кан Ин ( Mathis Jangeal 80' ) Осер: Донован Леон, Гидеон Менса, Клеман Акпа ( Лассо Кулибали 65' ), Марвен Сеная, Кевин Дануа ( Руди Матондо 75' ), Элиша Овусу ( Ассан Диуссе 87' ), Дэнни Намасо ( Ибрахим Осман 74' ), Лассин Синайоко, Хосуэ Казимир, Франсиско Сьерральта, Telli Siwe ( Секу Мара 46' ) Жёлтые карточки: Брэдли Баркола 88' — Марвен Сеная 24', Руди Матондо 77'

Статистика матча 8 Удары в створ 3 4 Удары мимо 4 66 Владение мячом 34 5 Угловые удары 5 1 Офсайды 4 17 Фолы 10

С первых минут хозяева задавили ритмом и шириной. «Осер» отсиживался низко, но долго держать плотность не удалось: на 33-й минуте Витинья коротким розыгрышем углового вытянул линию, навесил к дальней штанге — и Илья Забарный аккуратно замкнул слёту. Первый гол украинца за ПСЖ, и сразу — как по учебнику.

Илья Забарный afp.com

Ложка дёгтя: минус Витинья и Хвича

Ровно в момент, когда «ПСЖ» нащупал контроль, праздничная атмосфера тут же нарушилась. Витинья, до травмы дирижировавший правым полуфлангом, попросил замену уже на 35-й минуте — вышел Хакими и перекроил конфигурацию флангов. А в перерыве со скамейки поднялся Барколя: у Кварацхелии — подозрение на заднюю поверхность бедра. На фоне и без того переполненного лазарета (Дембеле, Дуэ, Маркиньос, Невеш) — крайне неприятный пролог к поездке в Барселону уже через пару дней.

Витинья globallookpress.com

После перерыва — тот же конвейер, только слева: Сенни Меюлю идеально закрутил в штрафную, Лукас Бералдо выскочил из глубины и пробил в упор головой — 2:0. Между голами Барколя упустил чистый выход к воротам, а позже хитрый черпачок Хакими отменили из-за офсайда. Впрочем, Париж и без третьего мяча выглядел надёжно: позиционные атаки чередовались с быстрыми сменами флангов, прессинг гасил попытки «Осера» подышать.

А гости всё же огрызались. Кевин Дануа зарядил в каркас, было пару острых подач со стандартов и рывков за спину — один удар с ближней штанги вынудил кипера парижан вступить в игру, ещё один мяч выбили с линии. Но «Осеру» не хватало точности — как только темп обрывался, «ПСЖ» возвращал матч в свои руки.

Удар Бералдо головой afp.com

Дети «Парк де Пренс» и большой вечер трибун

Кадровая яма вынудила Луиса Энрике включить лифт академии — и он сработал. С первого свистка в старте вышли подростки Сенни Меюлю и Ибрагим Мбай: один оформил ассист на Бералдо, второй честно отработал на бровке. Во втором тайме дебюты получили Кантен Нджантю и Матис Жанжаль — короткие, но символичные минуты на фоне «золота» Дембеле. «Принц города, ставший королём мира» — гласила надпись на перфомансе фанатов. После финального свистка — мини-церемония: аплодисменты лауреатам и общий круг почёта.

Перфоманс в честь Усмана Дембеле afp.com

По турнирной сетке — всё сладко: пять побед в шести турах, возвращение на первое место, аккуратная реакция на поражение во французском Класико. По содержанию — рациональный матч без излишеств: «ПСЖ» набрал три очка за счёт структуры, стандартов и качества в штрафной, не включив режим сверхскоростей.

Перфоманс в честь Луиса Энрике afp.com

По рискам — красный флажок: у Луиса Энрике резко сузилась обойма к «Барселоне», а атака в экспериментальном составе (Рамуш, Барколя, эпизодически — Хакими и Мбай) пока даёт меньше остроты, чем хотелось бы.

Но в Лиге 1 такие вечера — хлеб чемпиона. Команда без паники закрыла неудобного соперника, подрастила ещё пару фамилий из собственной кузницы, мысленно уже переключаясь на Европу. Дальше — проверка на выносливость в Каталонии, а в домашнем календаре — выезд в Лилль. И да, для парижских трибун этот уик-энд всё равно останется тёплым: трофеи в руках, результат на табло, а у Дембеле — корона, которую давно рисовал весь Париж.