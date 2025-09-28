Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Париж вернулся на вершину Лиги 1 без фейерверков, но с деловым лоском: «Осер» был разобран со счётом 2:0, а оба гола оформила… центральная пара защитников. Восхищение на трибунах — перфоманс в честь обладателя «Золотого мяча» Усмана Дембеле и награды Луиса Энрике — перемешалось с вздохами: уже к перерыву «ПСЖ» потерял Витинью и Хвичу.

Результат матча

ПСЖПарижПСЖ2:0ОсерОсерОсер
1:0 Илья Забарный 32' 2:0 Лукас Бералдо 54'
ПСЖ:  Люка Шевалье,  Илья Забарный,  Лукас Бералдо,  Лукас Эрнандес,  Уоррен Заир-Эмери,  Витор Феррейра (Ашраф Хакими 36'),  Сенни Меюлю (Quentin Ndjantou 62'),  Гонсалу Рамуш,  Хвича Кварацхелия (Брэдли Баркола 46'),  Ибраим Мбайе,  Ли Кан Ин (Mathis Jangeal 80')
Осер:  Донован Леон,  Гидеон Менса,  Клеман Акпа (Лассо Кулибали 65'),  Марвен Сеная,  Кевин Дануа (Руди Матондо 75'),  Элиша Овусу (Ассан Диуссе 87'),  Дэнни Намасо (Ибрахим Осман 74'),  Лассин Синайоко,  Хосуэ Казимир,  Франсиско Сьерральта,  Telli Siwe (Секу Мара 46')
Жёлтые карточки:  Брэдли Баркола 88'  —  Марвен Сеная 24',  Руди Матондо 77'

С первых минут хозяева задавили ритмом и шириной.  «Осер» отсиживался низко, но долго держать плотность не удалось: на 33-й минуте Витинья коротким розыгрышем углового вытянул линию, навесил к дальней штанге — и Илья Забарный аккуратно замкнул слёту.  Первый гол украинца за ПСЖ, и сразу — как по учебнику.

Илья Забарный
Илья Забарный afp.com

Ложка дёгтя: минус Витинья и Хвича

Ровно в момент, когда «ПСЖ» нащупал контроль, праздничная атмосфера тут же нарушилась.  Витинья, до травмы дирижировавший правым полуфлангом, попросил замену уже на 35-й минуте — вышел Хакими и перекроил конфигурацию флангов.  А в перерыве со скамейки поднялся Барколя: у Кварацхелии — подозрение на заднюю поверхность бедра.  На фоне и без того переполненного лазарета (Дембеле, Дуэ, Маркиньос, Невеш) — крайне неприятный пролог к поездке в Барселону уже через пару дней.

Витинья
Витинья globallookpress.com

После перерыва — тот же конвейер, только слева: Сенни Меюлю идеально закрутил в штрафную, Лукас Бералдо выскочил из глубины и пробил в упор головой — 2:0.  Между голами Барколя упустил чистый выход к воротам, а позже хитрый черпачок Хакими отменили из-за офсайда.  Впрочем, Париж и без третьего мяча выглядел надёжно: позиционные атаки чередовались с быстрыми сменами флангов, прессинг гасил попытки «Осера» подышать.

А гости всё же огрызались.  Кевин Дануа зарядил в каркас, было пару острых подач со стандартов и рывков за спину — один удар с ближней штанги вынудил кипера парижан вступить в игру, ещё один мяч выбили с линии.  Но «Осеру» не хватало точности — как только темп обрывался, «ПСЖ» возвращал матч в свои руки.

Удар Бералдо головой
Удар Бералдо головой afp.com

Дети «Парк де Пренс» и большой вечер трибун

Кадровая яма вынудила Луиса Энрике включить лифт академии — и он сработал.  С первого свистка в старте вышли подростки Сенни Меюлю и Ибрагим Мбай: один оформил ассист на Бералдо, второй честно отработал на бровке.  Во втором тайме дебюты получили Кантен Нджантю и Матис Жанжаль — короткие, но символичные минуты на фоне «золота» Дембеле.  «Принц города, ставший королём мира» — гласила надпись на перфомансе фанатов.  После финального свистка — мини-церемония: аплодисменты лауреатам и общий круг почёта.

Перфоманс в честь Усмана Дембеле
Перфоманс в честь Усмана Дембеле afp.com

По турнирной сетке — всё сладко: пять побед в шести турах, возвращение на первое место, аккуратная реакция на поражение во французском Класико.  По содержанию — рациональный матч без излишеств: «ПСЖ» набрал три очка за счёт структуры, стандартов и качества в штрафной, не включив режим сверхскоростей.

Перфоманс в честь Луиса Энрике
Перфоманс в честь Луиса Энрике afp.com

По рискам — красный флажок: у Луиса Энрике резко сузилась обойма к «Барселоне», а атака в экспериментальном составе (Рамуш, Барколя, эпизодически — Хакими и Мбай) пока даёт меньше остроты, чем хотелось бы.

Но в Лиге 1 такие вечера — хлеб чемпиона.  Команда без паники закрыла неудобного соперника, подрастила ещё пару фамилий из собственной кузницы, мысленно уже переключаясь на Европу.  Дальше — проверка на выносливость в Каталонии, а в домашнем календаре — выезд в Лилль.  И да, для парижских трибун этот уик-энд всё равно останется тёплым: трофеи в руках, результат на табло, а у Дембеле — корона, которую давно рисовал весь Париж.