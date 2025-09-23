23 сентября в Валенсии «Леванте» примет мадридский «Реал» в матче 6-го тура испанской Примеры. Старт поединка в 22:30 мск.
В прошлом туре «Леванте» обыграл «Жирону», которая занимает последнее место в таблице Примеры. Это была первая победа хозяев в сезоне. Она позволила им набрать 4 очка и подняться на 16-е место в таблице.
«Реал» имеет 6 побед подряд во всех турнирах. Подопечные Хаби Алонсо выиграли все 5 поединков в Примере, благодаря чему теперь возглавляют турнирную таблицу, опережая «Барсу» на 2 пункта.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.
- Букмекеры дают 8.60 на «Леванте», 6.00 на ничью и 1.33 на «Реал».
- Искусственный интеллект поставил на победу «Реала» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Леванте» — «Реал» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.