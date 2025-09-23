23 сентября в Валенсии «Леванте» примет мадридский «Реал» в матче 6-го тура испанской Примеры. Старт поединка в 22:30 мск.

В прошлом туре «Леванте» обыграл «Жирону», которая занимает последнее место в таблице Примеры. Это была первая победа хозяев в сезоне. Она позволила им набрать 4 очка и подняться на 16-е место в таблице.

«Реал» имеет 6 побед подряд во всех турнирах. Подопечные Хаби Алонсо выиграли все 5 поединков в Примере, благодаря чему теперь возглавляют турнирную таблицу, опережая «Барсу» на 2 пункта.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Букмекеры дают 8.60 на «Леванте», 6.00 на ничью и 1.33 на «Реал».

Искусственный интеллект поставил на победу «Реала» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Леванте» — «Реал» смотрите на LiveCup.Run.

