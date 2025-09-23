Источник: Алехандро Бальде начал тренироваться в общей группе

Защитниквернулся к тренировкам в общей группе после травмы, сообщает Sport.es.

Футболист получил повреждение подколенного сухожилия левой ноги 3 сентября на одной из тренировок. Учитывая его прошлые мышечные проблемы, тренерский штаб решил не рисковать и дать игроку достаточно времени для полного восстановления.

Матч против «Овьедо» 25 сентября Бальде пропустит, а его участие во встрече с «Реал Сосьедад» 28 сентября остается под вопросом. Ожидается, что вернуться на поле защитник сможет 1 октября в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ».