Карпин назвал состав сборной на матчи с Ираном и Боливией

В заявку команды попали 42 футболиста.
Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Александр Максименко («Спартак», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит», Санкт-Петербург), Евгений Ставер («Рубин», Казань), Максим Бориско («Балтика», Калининград).
Защитники: Юрий Горшков, Арсен Адамов (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба — «Ростов», Ростов-на-Дону), Максим Осипенко («Динамо», Москва), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин (все — ЦСКА, Москва), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив», Москва), Валентин Пальцев («Краснодар»), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Владислав Саусь, Мингиян Бевеев (оба — «Балтика», Калининград).
Полузащитники: Данил Глебов, Антон Миранчук, Даниил Фомин (все — «Динамо», Москва), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Наиль Умяров ( «Спартак», Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба — ЦСКА, Москва), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Данил Пруцев, Зелимхан Бакаев (все — «Локомотив», Москва), Константин Кучаев («Ростов», Ростов-на-Дону), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Сан-Себастьян).
Нападающие: Иван Сергеев («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьев («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Александр Соболев («Зенит», Санкт-Петербург).
В октябре состоятся товарищеские матчи с Ираном 10 октября в Волгограде и с Боливией 14 октября в Москве.