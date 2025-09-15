Жоао Виктор рассказал, как проходит его адаптация в ЦСКА

Бразильский защитникподелился впечатлениями от первого месяца нахождения в составе московского ЦСКА.

«Сейчас у меня заканчивается месяц адаптации. Я достаточно длительное время прожил в отеле, теперь, наконец, нашёл себе дом. Моя семья тоже готовится прилететь — всё постепенно встаёт на круги своя. Я сыграл за ЦСКА уже 4 матча, очень хорошо чувствую себя на поле. Надеюсь помочь команде завоевать трофеи.

Я очень самокритичен. Считаю, что провёл хорошие матчи, но мне ещё предстоит многое улучшить. Главный тренер постоянно разговаривает со мной, всё время помогает в тех аспектах, которые пока не так хорошо получаются. Мне нужно всё время эволюционировать и развиваться — это очень важно, чтобы не совершать одни и те же ошибки и продолжать прогрессировать до выхода на лучший уровень», — сказал Виктор «Чемпионату».

В конце лета 27-летний защитник перешел в ЦСКА из бразильского «Васко да Гама». После 8 туров армейцы набрали 15 очков и сейчас идут на четвертом месте в таблице РПЛ.