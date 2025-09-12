Агент Баринова: Ситуация с контрактом не отразится на игре полузащитника

Агент капитанавысказался об игре полузащитника в условиях непродления контракта с клубом.

«Дима — профессионал, он прекрасно понимает, что, несмотря на непростую ситуацию, он капитан команды, ее лидер. И как минимум должен выполнять условия своего соглашения. Это точно никоим образом не отразится на его игре, отношении к команде, болельщикам и так далее. Ситуация рабочая, спокойная», — цитирует Кузьмичева «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что «Локомотив» не может договориться с 29-летним хавбеком о новом соглашении. Этой ситуацией готов воспользоваться ЦСКА, предлагающий более солидный оклад.

Баринов является воспитанником «Локомотива» и дебютировал в основном составе в 2015 году. Его нынешний контракт заканчивается летом 2026 года.