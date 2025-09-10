Сенников: Если с «Локомотивом» не сложится, Баринов без работы не останется

Экс-нападающийвысказался по поводу возможного уходаиз клуба по истечению контракта.

«Сейчас Баринов — нужный игрок для "Локомотива". А дальше — не знаю, чего хочет сам Дима. Говорили, что он уедет за границу. Если с "Локомотивом" не сложится, он без работы не останется — по завершению контракта уйдет свободным агентом куда угодно.

Сейчас не представляю его в ЦСКА, потому что он все время в "Локомотиве". Но все возможно, если предложения нет, контракт заканчивается — он же не может закончить с футболом, он ведь не Эрик Кантона, который завершил в 31 год. И его слова про то, что он не перейдет ни в один российский клуб из "Локо", тоже никто не припомнит. Недавно Круговой перешел в ЦСКА из "Зенита", переходили и Дзюба, и Быстров с Самедовым. Тут надо понимать, что футбол — это работа», — приводит слова Сенникова «Чемпионат».

Баринов выступает за «Локомотив» с 2015 года. Контракт 28‑летнего футболиста с клубом истекает в конце сезона.