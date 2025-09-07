Бельгия — Казахстан. Онлайн, прямая трансляция

В воскресенье, 7 августа, состоится отборочный матч к чемпионату мира-2026, в котором сборная Бельгии примет команду Казахстана. Начало встречи — в 21:45 МСК. Следить за ходом игры можно в нашем онлайне.

Перед матчем

21:27 Сразу пять изменений внёс в состав сборной Казахстана главный тренер Али Алиев по сравнению с матчем против Уэльса три дня назад. Самое неожиданное — на скамейке начнёт встречу главная звезда сборной, 17-летний Дастан Сатпаев из «Кайрата», который уже следующим летом отправится покорять АПЛ за «Челси».

21:20 Встреча пройдёт в Брюсселе на стадионе «Лотто Парк», также известном под названием «Констант Ванден Сток». Это домашняя арена футбольного клуба «Андерлехт».

Стартовые составы команд

Бельгия: Куртуа, Кастань, Дебас, Теате, де Кюйпер, Тилеманс, Раскин, Троссард, де Брюйне, Доку, де Кетеларе.

Казахстан: Сейсен, Касым, Жаксыбаев, Алип, Астанов, Оразов, Мужиков, Вороговский, Самородов, Кенжебек, Омиртаев.

Бельгия

От «золотого» поколения бельгийского футбола не осталось почти ничего: на замену ему приходит молодёжь, которая по таланту и потенциалу своим предшественникам сильно уступает. Два последних крупных международных турнира сборная Бельгии провалила: на ЧМ в Катаре даже не вышла из группы, а на Евро-2024 лишь благодаря дополнительным показателям пробилась в плей-офф, где сразу же вылетела от французов.

Теперь Бельгия пытается отобраться на ЧМ-2026 в Северной Америке. Группа в квалификации досталась максимально проходная, но и эта отборочная кампания начиналась для бельгийцев тяжело: на старте — ничья 1:1 с Северной Македонией, затем — вымученная на 88-й минуте победа на Уэльсом в матче, где Бельгия упустила преимущество в 3 мяча (4:3). В четверг Бельгия порезвилась с Лихтенштейном (6:0), а сегодня в случае победы над Казахстаном даже может выйти на первую строчку в группе.

Свежих травм у бельгийцев нет: главный тренер Руди Гарсия заявил, что все игроки, кроме ещё ранее получивших повреждения Пендерса и Сейса, в форме и готовы сыграть. Тащить команду продолжает старая гвардия в лице Кевина де Брюйне и Юри Тилеманса — оба забили в последнем матче с Лихтенштейном (Тилеманс даже дважды) и являются лучшими бомбардирами сборной в этом отборе.

Казахстан

После мощного отборочного турнира к Евро-2024, в котором Казахстану совсем чуть-чуть не хватило до прямой путёвки на турнир, дела у команды пошли на спад. Из 11 официальных матчей с начала прошлого года казахстанцы проиграли 9 и выиграли лишь 1 — у сборной Лихтенштейна. В прошлом году на пост главного тренера приходил Станислав Черчесов, но помочь ничем не смог: в дивизионе В Лиги наций Казахстан забил 0 голов за 6 игр, пропустил 15 и отправился в дивизион С, а Черчесов после этого провала ушёл в отставку.

В квалификации ЧМ-2026 Казахстан по игре смотрится вполне достойно, но всё же с набором очков испытывает большие трудности. Все три матча, за исключением упомянутой выше встречи с Лихтенштейном на выезде (2:0), казахстанцы проиграли — два Уэльсу (1:3 и 0:1) и один Северной Македонии (0:1), хотя везде могли претендовать на большее. Шансы на попадание даже в стыки теперь выглядят совсем призрачными, хотя математически они ещё не потеряны.

Главный тренер Али Алиев рассказал, что в Бельгию из-за травмы не полетел защитник Эркин Тапалов, а также под вопросом участие в игре вратаря «Кайрата» Темирлана Анарбекова — решение по нему примет медицинский штаб ближе к матчу.

Очные встречи

Сборные Бельгии и Казахстана трижды в XXI веке пересекались в квалификациях крупных турниров, то есть провели между собой шесть матчей. Первые два (в 2006-м и 2007-м) завершились вничью, а следующие четыре встречи бельгийцы выиграли с общим счётом 11:1. Последний раз они играли в отборе на Евро-2020 — Бельгия победила 3:0 дома и 2:0 на выезде.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.13.