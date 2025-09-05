1-й таймГреция — БеларусьОнлайн
  • Футбол
  • 1
    •
  • 1
    •
  • 0
    •

    Украина — Франция. Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча квалификации Чемпионата мира 2026 между сборными Украины и Франции

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Украины Футбол Украины Сборная Франции Футбол Франции
    Пантелис ХатзидиакосГреция — Беларусь. Онлайн, прямая трансляция Лука МодричФарерские острова — Хорватия. Онлайн, прямая трансляция Виктор ДьекерешСловения — Швеция. Онлайн, прямая трансляция
  • 16:39
    • Сборная России: известен состав на матч с Катаром
  • 20:16
    • Мбаппе признан лучшим игроком «Реала» в августе
  • 16:01
    • Евсеев возглавил «Черноморец»
  • 13:13
    • Ву стал футболистом «Спартака»
  • 08:27
    • Анисимова вышла в финал US Open 2025, победив Осаку
  • 07:09
    • Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США
  • 07:22
    • Бразилия разгромила Чили в отборе на ЧМ-2026, Луис Энрике сделал голевую передачу
    Маркус Тюрам, Килиан Мбаппе и Дайо Упамекано
    Маркус Тюрам, Килиан Мбаппе и Дайо Упамекано
    В пятницу, 5-го сентября, состоится матч 1-го тура, 1-го квалификационного раунда Чемпионата мира 2026, в котором сборная Украины встретится со сборной Франции. Начало игры в 21:45 МСК. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча.
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа D
    Украина — Франция 0:1
    Украина: Даниэль Бырлиджа, Ефим Конопля, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Александр Зинченко, Александр Зубков, Иван Калюжный, Георгий Судаков, Егор Ярмолюк, Алексей Гуцуляк, Артем Довбик Франция: Мик Меньян, Лука Динь, Деотшанкюль Юпамекано, Ибраима Конате, Жюль Кунде, Майкл Олисе, Дезире Дуэ, Ману Коне, Орельен Чуаэми, Килиан Мбаппе, Брэдли Баркола

    Ход матча

    19' Олисе пытался отправить Мбаппе в прорыв, но мяч ушёл за линию ворот.

    17' Турбин спасает свои ворота после удара Олисе! Украинцы едва не поплатились за попытку сыграть в стенку на выходе из обороны.

    17' Всё же через длинный пас попытались сыграть украинцы, Кунде перехватил мяч.

    16' «Трехцветные» сейчас сели на свою половину поля и предлагают сопернику атаковать, ожидаая момента для контратаки.

    15' Подача в штрафную и Упамекано выносит мяч.

    14' Конопля снова в центре внимания, зарабатывает угловой на правом фланге защитник украинской команды.

    12' Чуть-чуть не хватило точности проникающему пасу Мбаппе на Барколя.

    10' ГОООЛ!!! Брэдли Барколя получил мяч на своём левом фланге, прошёл в штрафную, сделал небольшую паузу, и отдал мяч в самый центр штрафной, куда набежал Майкл Олисе. Игрок Баварии пробил низом в дальний.

    10' Ефим Конопля часто оказывается в центре вниания — н аэтот раз фол в атаке на своём правом фланге.

    8' Удар Дуэ перед штрафной был блокирован — было очень плотно.

    7' Французы при потере мяча молниеносно вступают в контрпрессинг, пока сложно сборной Краины что-то придумать и придержать мяч.

    6' Попытались атаковать хозяева: две попытки навесить от Зинченко были прерваны обороной французов.

    5' Завладела, наконец, мячом и сборная Украины.

    4' Темп игры понемногу стал нарастать.

    3' Первая попытка заброса за спину защитникам на Мбаппе, защитик перехватывает мяч без труда и головой отправляем его своему вратарю.

    2' Вышли хозяева в позиционную атаку, вся сборная Украины отошла в оборону.

    1' Французы перекатывают мяч на своей половине поля первую минуту.

    1' Судья запускает секундомер, ну а мы начинаем трансляцию! Мяч разводит из центра поля сборная Франции.

    Перед матчем

    21:41 Звучат национальные гимны команд.

    21:40 Футболисты уже на поле, матч скоро начнётся.

    21:38 Команды уже в подтрибунном помещении и скоро выйдут на поле.

    21:22 На правом фланге атаки травмированного Цыганкова меняет Зубков.

    21:20 Судить матч будет Данни Маккели из Нидерландов.

    21:15 Матч пройдёт в Польше, на стадионе «Тарчиньский Арена Вроцлав», вмещающем 42771 зрителя.

    Стартовые составы

    Украина: Анатолий Трубин, Ефим Конопля, Илья Забарный, Александр Зинченко, Николай Матвиенко, Иван Калюжный, Георгий Судаков, Алексей Гуцуляк, Егор Ярмолюк, Александр Зубков, Артём Довбик

    Франция: Майк Меньян, Люка Динь, Дайо Упамекано, Жюль Кунде, Ибраима Конате, Орельен Тчуамени, Майкл Олисе, Дезире Дуэ, Куадио Коне, Брэдли Баркола, Килиан Мбаппе

    Украина

    Сможет ли сборная Украины впервые с 2006-го года выйти в финал чемпионата мира? На этот вопрос сложно ответить сразу, ведь в первом раунде квалификации им предстоит встретиться с фаворитом группы D — Францией. Поскольку Украина пока не может проводить домашние матчи в своей стране, в пятницу вечером она встретит своих гостей ​​на нейтральном поле во Вроцлаве.

    В 2025 году Украина добилась неоднозначных результатов: за победой в товарищеском турнире над Новой Зеландией со счётом 2:1 последовали поражения от Канады 2:4. В Лиге наций подопечные Сергея Реброва уступили в двухматчевом противостоянии сборной Бельгии с общим счётом 3:4 и покинули турнир. Алексей Гуцуляк и Алексей Зинченко были самыми результативными игроками в этих встречах. Понятно, что противостоять грозной Франции «жёлто-синим» будет крайне непросто, и более важной с турнирной точки зрения для Сергея Реброва видится следующий матч. После встречи с французами Украинцы отправятся в Баку на матч против Азербайджана. Эта игра покажет, насколько серьёзны их основания на выход в финальную часть мирового мундиаля.

    Дебютные вызовы в национальную сборную получили: защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко, полузащитник «Шахтера» Олег Очертко и нападающий «Динамо» Назар Волошин. Из-за травмы у хозяев пропустит матч вратарь Андрей Лунин, но его сможет заменить не менее звёздный Анатолий Турбин. Кроме того, не будет защитников Александра Тымчика и Виталия Миколенко. Илья Забарный проведёт свой юбилейный 50-й матч за сборную.

    Франция

    Наверняка Дидье Дешам, захочет ударно начать эту отборочную кампанию. Специалист, известный тем, что имеет титул чемпиона мира и как игрок, и как тренер, не стал продлевать контракт со сборной Франции и в 20026 году попрощается с командой. На пресс-конференции он выразил уважение к своему сопернику, заявив: «По тем матчам, что я видел, могу сказать, что у сборной Украины до автоматизма доведены некоторые вещи в игре, она прекрасно играет позиционно в обороне. Кроме того, в арсенале украинской сборной есть коварные комбинации, которые сложно просчитать, когда они только начинаются. Думаю, такие моменты заставят нас понервничать».

    Если говорить о результатах «трёхцветных» в этом календарном году, то это третье место в Лиге наций. Уступив в драматическом полуфинале испанцам со счётом 4:5, сборная Франции одолела немецкую «бундестим» со счётом 2:0. Обладая огромнейшим ресурсом, сборная Франции оставила впечатление команды, которая может, когда хочет.

    В составе команды Дешама произошли изменения: защитник «Марселя» Бенжамен Павар вызван на замену травмированному защитнику «Арсенала» Вильяму Салибе. Кроме того, из-за травмы Райана Шерки из «Манчестер Сити» нападающий Уго Экитике. Для свежеиспечённого игрока Ливерпуля это будет первый вызов в национальную сборную, этой же чести удосоился и Аклиуш из Монако. Потеря Антуана Гризманна — мозгового центра «трёхцветных» последних лет, также видится пусть и не невосполнимой, но всё же потерей, ведь без него Дешаму Придётся изобретать новые игровые механизмы.

    Личные встречи

    На бумаге Украина выгодный соперник для Франции, поскольку в 12 встречах хозяевам удалось одержать лишь одну победу, сборная Франции победила 6 раз, 5 раз команды разошлись миром. В последний раз команды встречались друг с другом в 2021 году, и тогда сборная Украины смогла дать бой грозному сопернику, сыграв с ним вничью со счётом 1:1 в отборочном матче к Чемпионату Мира.

    Эксперты LiveSport.Ru составили к этому матчу интересный прогноз с «жирным» коэффициентом 4.65.

