    Моуринью: «Бенфика» надежно действовала в обороне

    Футбол Футбол Турции Фенербахче Португалия Бенфика Трансферы
    Наставник «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался про тактику португальской «Бенфики» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Игра закончилась со счетом 0:0.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    «Мы не смогли забить, потому что нам противостояла команда, надёжно действовавшая в обороне. Соперник контролировал ход матча, прибегал к незаметным фолам и рассчитывал на вмешательство судьи, чтобы сбить нашу инициативу. В итоге это была встреча двух установок: одна команда шла на ничью и добилась её, другая стремилась к победе, но не преуспела.

    Я не рассматриваю это как критику — их задача была остановить нас. У них большой потенциал, возможно, он даже выше, чем у нас. Но мне приятно, что они оценили наши возможности. Они действовали верно и сочли результат удовлетворительным. Упрёки в адрес такой манеры игры пусты: мне доводилось играть против "Барсы", где у нас было 10 защитников», — приводит слова Моуринью Record.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Ответный матч пройдет 27 августа в Лиссабоне.

