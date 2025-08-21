ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Владислав БатуринВладислав Батурин: Цикл Семака в «Зените» закончился
  • 07:06
    • Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде
  • 07:27
    • Антон Миранчук прилетел в Москву для завершения перехода в «Динамо»
  • 23:53
    • «Фенербахче» и «Бенфика» не выявили сильнейшего в квалификации Лиги чемпионов
  • 22:44
    • Агент Кузнецова: Вероятность, что Евгений продолжит карьеру в НХЛ сейчас 90%
  • 23:54
    • «Базель» и «Копенгаген» не выявили победителя
    Бельтран, которым интересуется ЦСКА, не перейдет во «Фламенго»

    24-летний аргентинский полузащитник «Фиорентины» Лукас Бельтран, близкий к переходу в московский ЦСКА, отказался от предложения «Фламенго». Об этом сообщает Mundo Bola Flamengo.

    Лукас Бельтран
    Лукас Бельтран

    По данным источника, бразильский клуб сделал аналогичное предложение, что и армейцы: €12 млн плюс €3 млн бонусами, и «Фиорентина» его приняла. Однако сам футболист не захотел возвращаться в Южную Америку и отклонил вариант с «Фламенго».

    Ранее сообщалось, что Бельтрану дали 48 часов на принятие решения о будущем. Кроме ЦСКА, интерес к аргентинцу проявляет и санкт-петербургский «Зенит».

    Напомним, Бельтран перешёл в «Фиорентину» летом 2023 года. В прошлом сезоне он провёл 47 матчей, отметившись шестью голами и шестью результативными передачами.Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 млн евро.

