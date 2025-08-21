Бельтран, которым интересуется ЦСКА, не перейдет во «Фламенго»

24-летний аргентинский полузащитник, близкий к переходу в московский ЦСКА, отказался от предложения. Об этом сообщает Mundo Bola Flamengo.

По данным источника, бразильский клуб сделал аналогичное предложение, что и армейцы: €12 млн плюс €3 млн бонусами, и «Фиорентина» его приняла. Однако сам футболист не захотел возвращаться в Южную Америку и отклонил вариант с «Фламенго».

Ранее сообщалось, что Бельтрану дали 48 часов на принятие решения о будущем. Кроме ЦСКА, интерес к аргентинцу проявляет и санкт-петербургский «Зенит».

Напомним, Бельтран перешёл в «Фиорентину» летом 2023 года. В прошлом сезоне он провёл 47 матчей, отметившись шестью голами и шестью результативными передачами.Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 млн евро.