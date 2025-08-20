22:00Фенербахче — БенфикаОнлайн
    Игнатьев прокомментировал неудачный старт «Динамо»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо
    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о неудачном старте Валерия Карпина в «Динамо».

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин

    «Так бывает, что с приходом нового тренера многое меняется. От повседневной жизни до столовой и тренировочного процесса. Я бы не стал сегодня наваливаться с критикой на Карпина из‑за результатов "Динамо". Подталкивать его есть смысл. Но надо отнестись с пониманием к тому, что он пришел с пониманием игровых нюансов, со своим представлением об игре и амбициями. Он пытается вооружить игроков своей команды вооружить новаторскими идеями. Но не каждый это схватывает. Игрокам нужно время, чтобы перестроить свое представление об игре. На это есть время. Да, пока время не играет в пользу Карпина, но нужно отнестись более снисходительно. Он опытный специалист», — приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Бело‑голубые» с пятью очками занимают 11‑е место в таблице. В следующем туре «Динамо» 23 августа сыграет дома с «Пари НН».

