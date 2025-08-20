Игнатьев прокомментировал неудачный старт «Динамо»

Бывший главный тренер сборной Россиивысказался о неудачном старте

«Так бывает, что с приходом нового тренера многое меняется. От повседневной жизни до столовой и тренировочного процесса. Я бы не стал сегодня наваливаться с критикой на Карпина из‑за результатов "Динамо". Подталкивать его есть смысл. Но надо отнестись с пониманием к тому, что он пришел с пониманием игровых нюансов, со своим представлением об игре и амбициями. Он пытается вооружить игроков своей команды вооружить новаторскими идеями. Но не каждый это схватывает. Игрокам нужно время, чтобы перестроить свое представление об игре. На это есть время. Да, пока время не играет в пользу Карпина, но нужно отнестись более снисходительно. Он опытный специалист», — приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».

«Бело‑голубые» с пятью очками занимают 11‑е место в таблице. В следующем туре «Динамо» 23 августа сыграет дома с «Пари НН».