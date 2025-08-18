«Торпедо» выиграло у «Урала» в Первой лиге

Московскоес минимальным счетом обыгралов матче Первой лиги — 1:0.

Максим Данилин — новичок «Торпедо», ранее играл в «Акроне» Фото: torpedo.ru

Автором единственного гола в этом матче стал крайний полузащитник Максим Данилин, для которого эта встреча стала второй за автозаводцев после перехода из «Акрона». 22-летний хавбек забил прямым ударом с углового.

Футбол. Россия. Первая лига Торпедо — Урал 1:0 Голы: 1:0 Кирилл Данилин (50'), 2:0 Олакунле Олусегун (41') Торпедо: Егор Бабурин, Глеб Шевченко, Егор Данилкин, Сергей Бородин, Руслан Байтуков, Александр Орехов (Владимир Москвичёв, 87'), Марио Чурич, Кирилл Данилин (Данил Степанов, 90'), Alykulov G. (Churilov V., 64'), Артур Галоян (Александр Иваньков, 81'), Александр Чупаев (Bakic D., 64') Урал: Александр Селихов, Силвие Бегич, Матвей Бардачев, Итало (Дмитрий Прищепа, 60'), Владислав Малькевич, Фаниль Сунгатулин (Лео Кордейру, 75'), Роман Акбашев, Юрий Железнов, Илья Ишков (Mosin E., 75'), Тимур Аюпов (Максим Воронов, 63'), Sekulic M. (Алексей Каштанов, 80')

Эта была первая игра «Торпедо» после увольнения главного тренера Олега Кононова и сразу три очка. Сейчас команда поднялась на 13-е место с 4 очками. «Урал» (12) идет на второй строчке.