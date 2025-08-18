1-й таймЛидс — ЭвертонОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лидс» — «Эвертон». Онлайн, прямая трансляция
  • 16:17
    • «Фиорентина»: В клубе есть предложения от ЦСКА и «Зенита» по Бельтрану
  • 21:59
    • «Пари НН» уверенно обыграл «Динамо» Мх в РПЛ
  • 21:26
    • «Торпедо» выиграло у «Урала» в Первой лиге
  • 17:55
    • Bobsoccer: «Ростов» планирует пригласить Александра Кержакова в клуб
  • 16:43
    • «Ноттингем Форест» оформил переход Арно Калимуэндо из «Ренна»
    Все новости спорта

    «Торпедо» выиграло у «Урала» в Первой лиге

    «Торпедо» — «Урал»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Первая лига Футбол России Торпедо Урал
    Московское «Торпедо» с минимальным счетом обыграло «Урал» в матче Первой лиги — 1:0.

    Максим Данилин — новичок «Торпедо», ранее играл в «Акроне»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Данилин — новичок «Торпедо», ранее играл в «Акроне»

    Автором единственного гола в этом матче стал крайний полузащитник Максим Данилин, для которого эта встреча стала второй за автозаводцев после перехода из «Акрона». 22-летний хавбек забил прямым ударом с углового.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Торпедо — Урал 1:0
    Голы: 1:0 Кирилл Данилин (50'), 2:0 Олакунле Олусегун (41') Торпедо: Егор Бабурин, Глеб Шевченко, Егор Данилкин, Сергей Бородин, Руслан Байтуков, Александр Орехов (Владимир Москвичёв, 87'), Марио Чурич, Кирилл Данилин (Данил Степанов, 90'), Alykulov G. (Churilov V., 64'), Артур Галоян (Александр Иваньков, 81'), Александр Чупаев (Bakic D., 64') Урал: Александр Селихов, Силвие Бегич, Матвей Бардачев, Итало (Дмитрий Прищепа, 60'), Владислав Малькевич, Фаниль Сунгатулин (Лео Кордейру, 75'), Роман Акбашев, Юрий Железнов, Илья Ишков (Mosin E., 75'), Тимур Аюпов (Максим Воронов, 63'), Sekulic M. (Алексей Каштанов, 80')

    Календарь и таблица ФНЛ

    Эта была первая игра «Торпедо» после увольнения главного тренера Олега Кононова и сразу три очка. Сейчас команда поднялась на 13-е место с 4 очками. «Урал» (12) идет на второй строчке.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сливочные» начнут чемпионат с уверенной победы?
  • «Реал» Мадрид — «Осасуна». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Лидс» и «Эвертон» начнут сезон с ничьей?
  • «Лидс» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 3.35
    •
  • Алькарас и Синнер устроят триллер в финале «Мастерса» в Цинциннати?
  • Синнер — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.74
  • Экспресс дня 18 августа
  • Сегодня в 22:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Лидс — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ференцварош — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Пафос
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  4.43
  • Экспресс дня 19 августа
  • Завтра в 22:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Брюгге
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Спартак Тамбов — Металлург Липецк
  • Футбол
  • Завтра в 19:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры