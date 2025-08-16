«РБ Лейпциг», «Вольфсбург» и «Хайденхайм» разобрались с соперниками в Кубке Германии

«РБ Лейпциг» Фото: globallookpress.com
«Бохум» только в овертайме на выезде смог обыграть БФК «Динамо» с результатом 3:1.
Футбол. Германия. Кубок
BFC Dynamo — Бохум 1:3
Голы: 1:0 Jan Shcherbakovski (46'), 1:1 Ноа Лосли (85'), 1:2 Самуэль Бамба (106'), 1:3 Матуш Беро (119') BFC Dynamo: Leandro Putaro (Ivan Knezevic, 64'), Руфат Дадашев, Moritz Malik Polte, Larry Oellers, Willi Reincke (Tim Windsheimer, 64'), Nicolas Ortegel, John Liebelt (Leander Fritzsche, 113'), Levin Mattmuller, Jan Shcherbakovski (Jamal Rogero, 64'), Can Karatas (Joey Breitfeld, 82'), Tobias Gunte Бохум: Тимо Хорн, Кевин Фогт, Ноа Лосли, Максимилиан Виттек, Ибраима Сиссоко (Матс Панневиг, 8'), Геррит Хольтман (Феликс Пасслак, 64'), Матуш Беро, Кодзи Миёси (Самуэль Бамба, 75'), Филипп Хофман, Cajetan Benjamin Lenz, Kacper Koscierski (Кьелль-Арик Ветьен, 78') Предупреждения: Can Karatas (33'), Матс Панневиг (39') Удаления: Larry-Nana Oellers (80'), Руфат Дадашев (104')
В другой игре «Гамбург» в гостях также в дополнительное время дожал «Пирмазенс» со счетом 2:1.
Футбол. Германия. Кубок
Pirmasens — Гамбург 1:2
Голы: 1:0 Yannick Griess (52'), 1:1 Гонсалу Рамуш (90 + 2'), 1:2 Рансфорд Кёнигсдёрффер (100') Pirmasens: Benjamin Reitz, Michael Muller, Mike Andreas, Yannick Griess, Luca Eichhorn (Silas Gutmann, 87'), Luka Dimitrijevic (Miguel Deho, 63'), Marc Erhart (Oskar Prokopchuk, 77'), Manuel Grunnagel, Dennis Krob (Nico Wiltz, 76'), Thomas Selensky, Kevin Buchler (Ousmane Sannoh, 94') Гамбург: Даниэл Фернандеш, Варме Омари, Джордан Торунарига (Гонсалу Рамуш, 68'), Миро Мухайм, Даниэль Эльфадли, Георгий Гочолеишвили (Фабио Бальде, 46'), Йонас Мефферт (Роберт Глатцель, 86'), Николас Капальдо, Рансфорд Кёнигсдёрффер, Райан Филипп (Эмир Сахити, 46'), Alexander Rossing Lelesiit (Stange Otto, 46') Предупреждение: Mike Andreas (11')
В еще одном матче «Хайденхайм» на выезде не испытал проблем с «Балингером», разгромив его с результатом 5:0.
Футбол. Германия. Кубок
Bahlinger SC — Хайденхайм 0:5
Голы: 0:1 Лео Шенца (10'), 0:2 Матиас Хонсак (34'), 0:3 Лео Шенца (62'), 0:4 Миккель Кауфманн (77'), 0:5 Сэрлорд Конте (83') Bahlinger SC: Luca Petzold, Rico Wuttke, Kolja Peter Herrmann (Marco Bauer, 67'), Rico Wehrle (Marco Rienhardt, 46'), Karim El Abed, H.Pepic, Laurin Tost, Holger Bux, Ferdinand Scholl (Alex Echner, 66'), As Ibrahima Diakite (Daniel Monga, 66'), Luca Kobele (Erijon Shaqiri, 46') Хайденхайм: Диант Рамай, Тим Зирслебен (Миккель Кауфманн, 64'), Патрик Майнка, Ян Шёппнер, Бенедикт Гимбер, Лео Шенца (Лука Кербер, 82'), Арийон Ибрахимович (Yannik Wagner, 76'), Никлас Дорш (Йонас Фёренбах, 65'), Буду Зивзивадзе, Матиас Хонсак (Марнон Буш, 46'), Сэрлорд Конте
Также «РБ Лейпциг» на выезде взял уверенный верх над «Зандхаузеном» со счетом 4:2.
Футбол. Германия. Кубок
Зандхаузен — РБ Лейпциг 2:4
Голы: 1:0 Leon Wiafe (3'), 1:1 Ян Дьоманде (7'), 2:1 Jahn Herrmann (18'), 2:2 Вилли Орбан (23'), 2:3 Эзекил Банзузи (80'), 2:4 (90 + 6') Зандхаузен: Паскаль Теструт, Ken Gipson (Teoman Akmestanli, 43'), Denis Pfaffenrot (Julian Burkle, 63'), Louis Kolbe, Luca de Meester de Tilbourg (Maximilian Wagner, 64'), Arthur Lyska, Jahn Herrmann (Melvin Ramusovic, 86'), Yannick Osee, Niklas Tarnat (Phil Halbauer, 87'), Kwabe Schulz, Leon Ampadu Wiafe РБ Лейпциг: Мартен Вандевордт, Вилли Орбан, Кастелло Люкеба (Эль-Шадай Битшиабу, 90'), Ксави Симонс, Николас Зайвальд, Боте Баку, Давид Раум, Ксавер Шлагер (Кристоф Баумгартнер, 62'), Антонио Нуса (Эзекил Банзузи, 62'), Луа Опенда (Жоан Бакайоко, 86'), Ян Дьоманде (Ассан Уэдраого, 86')
И, наконец, «Вольфсбург» в гостях поиздевался над «Хемелингеном» со счетом 9:0.
Футбол. Германия. Кубок
SV Hemelingen — Вольфсбург 0:9
Голы: 0:1 Моритц Йенц (12'), 0:2 Андреас Сков Ольсен (14'), 0:3 Ловро Майер (пенальти) (39'), 0:4 Dzenan Pejcinovic (53'), 0:5 Маттиас Сванберг (61'), 0:6 Маттиас Сванберг (71'), 0:7 Вацлав Черны (72'), 0:8 Dzenan Pejcinovic (76'), 0:9 Dzenan Pejcinovic (81') SV Hemelingen: Marcel Pfaar, Dean Hannawald, Florent Berisha, Leonardo Cristescu, Serhat Sido (Radin Amadou, 20'), Abdula Genaev, Nicolas Liam George Fenski (Cyril-Jeniour Ebone Ekweh, 66'), Salem Nouwame, Yusuf Erten (Henning Prusse, 75'), Kerem Sahan (Enes Corogli, 66'), Berkay Isik (Shizu Yohena, 66') Вольфсбург: Камиль Грабара, Килиан Фишер, Денис Вавро (Моритц Йенц, 10'), Йоаким Мехле, Константинос Кульеракис (Маттиас Сванберг, 59'), Винисиус Соуза, Ловро Майер (Янник Герардт, 59'), Максимилиан Арнольд, Патрик Виммер, Андреас Сков Ольсен (Вацлав Черны, 59'), Dzenan Pejcinovic
Таким образом, все команды Бундеслиги прошли дальше.