«Бранн» минимально уступил Хеккену, но вышел в раунд плей-офф Лиги Европы

«Бранн» — «Хеккен» Фото: globallookpress.com
Автогол Дензела Де Руве на 38-й минуте стал единственным мячом в матче.
Футбол. Лига Европы. Квалификация
Бранн — Хеккен 0:1
Гол: 0:1 Denzel De Roeve (автогол) (38') Бранн: Матиас Дюнгеланд, Эггерт Аарон Гудмундссон, Эмиль Корнвиг, Сайвар-Атиль Магнуссон, Denzel De Roeve, Eivind Fauske Helland, Thore Pedersen, Joachim Soltvedt, Felix Horn Myhre, Ulrik Mathisen (Niklas Castro, 66'), Markus Haaland (Бор Финне, 66') Хеккен: Этрит Бериша, Исак Брусберг (Джон Пол Дембе, 58'), Адам Лундквист, Мариус Лоде, Симон Густафссон, Миккель Рюгор (Samuel Holm, 80'), Silas Andersen, Амор Лаюни, Adrian Svanback (Severin Nioule, 77'), Olle Samuelsson, Julius Lindberg Предупреждения: Ulrik Mathisen (11'), Olle Samuelsson (13'), Adrian Svanback (17'), Silas Andersen (56'), Julius Lindberg (61'), Эмиль Корнвиг (62')
Несмотря на поражение, «Бранн» вышел в раунд плей-офф благодаря победе в гостях со счетом 2:0. Общий счет противостояния — 2:1 в пользу «Бранна».
Вице-чемпион Норвегии сыграет с победителем пары «АЕК» Ларнака — «Легия».