    Адам Гнезда-Черин «Панатинаикос»«Шахтёр» — «Панатинаикос». Онлайн, прямая трансляция.
  • 18:37
    • LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Бундеслиги сезона 2025/26
  • 21:56
    • «Бранн» минимально уступил Хеккену, но вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
  • 20:56
    • «Спарта» и «Левски» вышли в следующий раунд Лиги конференций
  • 20:53
    • «Митьюллан» обыграл «Фредрикстад» и вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
  • 20:01
    • «КуПС» обыграл «РФШ» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы
    «Бранн» минимально уступил Хеккену, но вышел в раунд плей-офф Лиги Европы

    «Бранн» — «Хеккен»: счет матча 0:1, обзор голов.

    «Хеккен» в гостях обыграл «Бранн» в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы — 1:0.

    «Бранн» — «Хеккен»
    «Бранн» — «Хеккен»

    Автогол Дензела Де Руве на 38-й минуте стал единственным мячом в матче.

    Футбол. Лига Европы. Квалификация
    Бранн — Хеккен 0:1
    Гол: 0:1 Denzel De Roeve (автогол) (38') Бранн: Матиас Дюнгеланд, Эггерт Аарон Гудмундссон, Эмиль Корнвиг, Сайвар-Атиль Магнуссон, Denzel De Roeve, Eivind Fauske Helland, Thore Pedersen, Joachim Soltvedt, Felix Horn Myhre, Ulrik Mathisen (Niklas Castro, 66'), Markus Haaland (Бор Финне, 66') Хеккен: Этрит Бериша, Исак Брусберг (Джон Пол Дембе, 58'), Адам Лундквист, Мариус Лоде, Симон Густафссон, Миккель Рюгор (Samuel Holm, 80'), Silas Andersen, Амор Лаюни, Adrian Svanback (Severin Nioule, 77'), Olle Samuelsson, Julius Lindberg Предупреждения: Ulrik Mathisen (11'), Olle Samuelsson (13'), Adrian Svanback (17'), Silas Andersen (56'), Julius Lindberg (61'), Эмиль Корнвиг (62')

    Несмотря на поражение, «Бранн» вышел в раунд плей-офф благодаря победе в гостях со счетом 2:0. Общий счет противостояния — 2:1 в пользу «Бранна».

    Вице-чемпион Норвегии сыграет с победителем пары «АЕК» Ларнака — «Легия».

