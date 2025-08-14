ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Галактионов: Безусловно, мы все ждем голов от Комличенко

    Наставник московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался про форвардов про Дмитрия Воробьева и Николая Комличенко.

    Михаил Галактионов
    Михаил Галактионов

    Ранее «Локомотив» одолел калининградскую «Балтику» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 2:0. Воробьев смог забить гол.

    «Воробьёв в отличной форме? Тем и прекрасен футбол, тем и прекрасна конкуренция, когда у нас есть игроки, которые могут дополнять друг друга, которые толкают друг друга вперёд. Комличенко провёл достаточно качественный матч. У него были моменты, чтобы реализовывать, он оказывал давление. И со "Спартаком" он вышел, поучаствовал в голевых действиях, так скажем. То же самое касается и Воробьёва.

    Это подчёркивает, что в каждом матче есть результат. Они, тренируясь и работая друг с другом, становятся лучше. Дальше всё будет зависеть от игры Коли. Безусловно, мы все ждём от него голов в ближайших матчах, моменты уже были, чуть-чуть не хватило. Но пользу он приносит большую», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

