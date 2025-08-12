«Брюгге», проигрывая по ходу матча 0:2, победил «Ред Булл Зальцбург» в квалификации ЛЧ

В матче квалификации Лиги чемпионоввырвал победу усо счетом 3:2.

В составе победителей забили Хоакин Сейс, Карлос Боргес и Ханс Ванакен. За гостей забитыми мячами отметились Якоб Расмуссен и Эдмунд Байду.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Брюгге — Зальцбург 2:2 Голы: 0:1 Якоб Расмуссен (18'), 0:2 Эдмунд Байду (43'), 1:2 Хоакин Сейс (61'), 2:2 Карлуш Форбс (83'), 3:2 Ханс Ванакен (90 + 4') Брюгге: Симон Миньоле, Хоакин Сейс, Йорне Спилерс, Брандон Мехеле, Бьорн Мейер (Кириани Саббе, 46'), Ханс Ванакен, Людовит Рейс (Александар Станкович, 68'), Рафаэль Оньедика (Саид Ромеро, 90'), Карлуш Форбс (Юго Сике, 88'), Ромео Вермант (Николо Трезольди, 68'), Христос Дзолис Зальцбург: Александр Шлагер, Алекса Терзич, Якоб Расмуссен, Kouakou Joane Gadou, Штефан Ляйнер, Мауритс Кергор (Kerim Alajbegovic, 82'), Сумаила Диабате (Янник Шустер, 90'), Мадс Бидструп, Эдмунд Байду (Петар Ратков, 64'), Йорбе Вертессен (Адам Дагим, 82'), Нене Доржеле Предупреждение: Йорне Спилерс (81')

Таким образом, «Брюгге» победил по сумме двух встреч со счетом 4:2 и сыграет с «Рейнджерс» в плей-офф за выход в групповой этап Лиги чемпионов.