1-й таймБенфика — НиццаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николас Отаменди«Бенфика» — «Ницца». Онлайн, прямая трансляция
  • 22:14
    • «Фенербахче» разгромил «Фейеноорд» в квалификации ЛЧ, «Пафос» выбил киевское «Динамо»
  • 21:16
    • Виллиан Роша перешел в «Аль-Джазиру»
  • 20:29
    • «Зенит» разгромил «Рубин»
  • 18:49
    • Джек Грилиш перешел в «Эвертон» на правах аренды
  • 18:35
    • «Акрон» оказался сильнее ЦСКА в серии пенальти
    Все новости спорта

    «Брюгге», проигрывая по ходу матча 0:2, победил «Ред Булл Зальцбург» в квалификации ЛЧ

    «Брюгге» — «Ред Булл Зальцбург»: счет матча 3:2, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Брюгге Ред Булл Зальцбург
    В матче квалификации Лиги чемпионов «Брюгге» вырвал победу у «Ред Булл Зальцбург» со счетом 3:2.

    «Брюгге»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Брюгге»

    В составе победителей забили Хоакин Сейс, Карлос Боргес и Ханс Ванакен. За гостей забитыми мячами отметились Якоб Расмуссен и Эдмунд Байду.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Брюгге — Зальцбург 2:2
    Голы: 0:1 Якоб Расмуссен (18'), 0:2 Эдмунд Байду (43'), 1:2 Хоакин Сейс (61'), 2:2 Карлуш Форбс (83'), 3:2 Ханс Ванакен (90 + 4') Брюгге: Симон Миньоле, Хоакин Сейс, Йорне Спилерс, Брандон Мехеле, Бьорн Мейер (Кириани Саббе, 46'), Ханс Ванакен, Людовит Рейс (Александар Станкович, 68'), Рафаэль Оньедика (Саид Ромеро, 90'), Карлуш Форбс (Юго Сике, 88'), Ромео Вермант (Николо Трезольди, 68'), Христос Дзолис Зальцбург: Александр Шлагер, Алекса Терзич, Якоб Расмуссен, Kouakou Joane Gadou, Штефан Ляйнер, Мауритс Кергор (Kerim Alajbegovic, 82'), Сумаила Диабате (Янник Шустер, 90'), Мадс Бидструп, Эдмунд Байду (Петар Ратков, 64'), Йорбе Вертессен (Адам Дагим, 82'), Нене Доржеле Предупреждение: Йорне Спилерс (81')

    Таким образом, «Брюгге» победил по сумме двух встреч со счетом 4:2 и сыграет с «Рейнджерс» в плей-офф за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» и «Динамо» Махачкала забьют мало мячей на двоих?
  • «Спартак» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • ПСЖ уверенно одолеет «шпор»
  • ПСЖ — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Ницца» даст бой в ответном матче?!
  • «Бенфика» — «Ницца». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.18
  • Экспресс дня 13 августа
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч ПСЖ — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Бенфика — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Лех
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Оренбург — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 16:15
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Викинг
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Сочи — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Локомотив — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры