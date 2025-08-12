Бакаев: Конечно, я доволен таким стартом «Локомотива»

Хавбекоценил старт сезона для московской команды.

«Конечно, я доволен. У нас три победы, но это только начало. Предстоит долгий путь. Я прибавляю, так что всё будет ещё лучше. Пока нужно много работать.

В конце первого сбора получил травму, поэтому пропустил почти полностью второй сбор. Ребята тренировались, поэтому были физически лучше готовы. Мне было тяжеловато, но потихоньку приходил в себя», — сказал Бакаев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Прогнозы и ставки на футбол

«Локомотив» после четырех туров РПЛ набрал 12 очков. Столичная команда лидирует в турнирной таблице.