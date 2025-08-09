Аршавин: Умяров превратился в одного из важных игроков «Спартака»

Бывший футболист сборной Россиивысказался о том, чтопродлил контракт с полузащитником

«Я не фанат Умярова, не был им никогда. Но нужно отметить то, как он провел прошлый сезон. Умяров превратился в одного из важных игроков "Спартака".

Если взять рынок, то сколько бы в Европе заплатили Умярову? Думаю, что 600–800 тысяч. Введут новый лимит, он и 4 миллиона будет получать. Продление контракта он заслужил», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

25-летний Умяров играет за красно-белых с 2019 года, перейдя из «Чертаново». Новое соглашение с полузащитником рассчитано до 2029 года