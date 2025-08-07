ОконченЛозанна — Астана 3:1Онлайн
    Оливье Кустодио («Лозанна»)«Лозанна» — «Астана» 3:1. Онлайн, прямая трансляция
    «Астана» проиграла «Лозанне» в квалификации Лиги конференций

    «Лозанна» — «Астана»: счет матча 3:0, обзор голов

    В матче квалификации Лиги конференции «Лозанна» в родных стенах переиграла «Астану» со счетом 3:1.

    «Лозанна»
    «Лозанна»

    Авторами забитых мячей в этой игре стали Джейми Орельяна, Мамаду Кали Сене и Альбан Айдини у «Лозанны» и Иван Башич — у «Астаны».

    Футбол. Лига конференций. Квалификация
    Лозанна — Астана 3:1
    Голы: 1:0 Jamie Roche (24'), 2:0 Кали Мамаду Сене (42'), 3:0 Alban Ajdini (автогол) (72'), 3:1 (90') Лозанна: Карло Летица, Ноэ Дюссенн, Брайан Око, Оливьер Кустодио, Кали Мамаду Сене (Papa Souleymane N'Diaye, 75'), Натан Батлер-Ойедеджи (Alban Ajdini, 61'), Kevin Mouanga, Morgan Poaty (Sekou Fofana, 82'), Jamie Roche, Gaoussou Diakite, Beyatt Lekweiry (Брандон Соппи, 61') Астана: Мухаммеджан Сейсен, Алекса Аманович (Абзал Бейсебеков, 70'), Ян Вороговский, Александр Марочкин, Карло Бартолец, Иван Башич, Макс Эбон, Джеффри Чинеду, Усман Камара, Branimir Kalaica, Kipras Kazukolovas Предупреждения: Иван Лепиница (18'), Joy-Lance Mickels (21'), Павол Шафранко (63')

    Ответный поединок команд в Казахстане состоится 14 августа.

