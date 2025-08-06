Бразильский нападающий перешел из «Ботафого» в «Оренбург»

Бразильский нападающийподписал контракт с клубом

Игрок перешел из бразильского «Ботафого» из Рибейран-Прету, сообщил официальный телеграм-канал клуба.

«В 13 лет, посещая с экскурсией легендарный стадион "Маракана", сообщил маме, что однажды забьет на этом стадионе. В марте 2021 года на "Маракане" Алешандре вышел на замену в матче "Флуминенсе" против "Резенде" и уже через минуту головой отправил мяч в ворота соперника», — написал клуб в приветственном сообщении.

Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего нападающего составляет 1,2 миллиона евро.