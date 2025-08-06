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    «БроукБойз» обыграл «Орел» в матче 1/256 финала Кубка России

    «БроукБойз» — «Орел»: счет матча 3:2, обзор голов

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    В матче 1/256 финала Пути регионов Кубка России между медийным футбольным клубом «БроукБойз» и профессиональным клубом «Орел» победу со счетом 3:2 одержали футболисты медийной команды.

    Футбольный клуб «БроукБойз»
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    Футбольный клуб «БроукБойз»

    Счет открыл нападающий «БроукБойз» Максим Майрович на 29-й минуте с передачи Святослава Мурадова. Вторая половина матча была очень динамичной: на 56-й минуте форвард «Орла» Артем Лукша сравнял счет с передачи Максима Тарасова.

    Затем на 70-й минуте Гоча Гогричиани вновь вывел «Орел» вперед с передачи Лукши. Однако гости не удержали преимущество — на 74-й минуте Денис Анисимов сравнял счет, а на 83-й минуте Илья Мазуров принес победу «БроукБойз» — 3:2.

    Футбол. Россия. Кубок
    Broke Boys — Орёл 3:2
    Голы: 1:0 Mayrovich M. (29'), 1:1 Luksha A. (55'), 1:2 Гоча Гогричиани (70'), 2:2 Anisimov D. (75'), 3:2 Mazurov I. (83')

    Ранее, в предыдущем сезоне Кубка России, «БроукБойз» также выступали: на стадии 1/256 финала команда обыграла «Квант», а в 1/128 финала уступила «Химику».

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