Антон Миранчук вернулся к тренировкам с основной группой «Сьона»

29-летний российский полузащитниквновь тренируется с основной командойпосле небольшого повреждения колена, из-за которого он пропустил матч второго тура швейцарской Суперлиги против «Лугано» (4:0).

Хотя футболист был включён в заявку на игру, на поле он не появился — травма, полученная ранее в товарищеском матче с ФК «Париж», не позволила ему принять участие.

В понедельник Миранчук занимался индивидуально с тренером по физической подготовке, а во вторник команда получила выходной. Уже в среду утром Антон вернулся к полноценной тренировке в общей группе.

Следующий матч «Сьона» состоится в воскресенье, 10 августа — команда сыграет в Берне с «Янг Бойз».