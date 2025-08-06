Антон Миранчук вернулся к тренировкам с основной группой «Сьона»

Антон Миранчук Фото: globallookpress.com
Хотя футболист был включён в заявку на игру, на поле он не появился — травма, полученная ранее в товарищеском матче с ФК «Париж», не позволила ему принять участие.
В понедельник Миранчук занимался индивидуально с тренером по физической подготовке, а во вторник команда получила выходной. Уже в среду утром Антон вернулся к полноценной тренировке в общей группе.
Следующий матч «Сьона» состоится в воскресенье, 10 августа — команда сыграет в Берне с «Янг Бойз».