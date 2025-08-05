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    «Ноттингем Форест» и «Фиорентина» сыграли вничью в товарищеском матче

    «Ноттингем Форест» — «Фиорентина»: счет матча 0:0, обзор

    Футбол Товарищеские матчи Футбол Англии Ноттингем Форест Футбол Италии Фиорентина
    «Ноттингем Форест» сыграл вничью с «Фиорентиной» (0:0) в рамках товарищеского противостояния.

    Давид де Хеа — голкипер «Фиорентины»
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    Давид де Хеа — голкипер «Фиорентины»

    В составе «красных» в нападении выступал Жота Силва, а у «Фиорентины» — Эдин Джеко. Оба форварда не смогли поразить ворота соперника. Голкипер «Фиорентины» Давид де Хеа не пропустил ни одного гола в 2-х последних товарищеских матчах.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Ноттингем Форест — Фиорентина 0:0
    Ноттингем Форест: Матц Зельс, Неко Уильямс (Морато, 72'), Мурилло (Давид Карму, 72'), Никола Миленкович, Эллиот Андерсон (Райан Йейтс, 64'), Морган Гиббз-Уайт (Ибраим Сангаре, 64'), Каллум Хадсон-Одои (Жота Силва, 64'), Игор Жезус (Тайво Авонийи, 72'), Дан Ндой (Зак Эбботт, 64'), Крис Вуд (Марко Стаменич, 72'), Жаир Кунья (Вийи Боли, 64') Фиорентина: Давид де Хеа, Робин Гозенс (Роб Холдинг, 73'), Лука Раньери (Riccardo Braschi, 73'), Марин Понграчич (Никколо Фортини, 73'), Пьетро Комуццо (Якопо Фаццини, 73'), Шер Ндур, Николо Фаджоли (Амир Ричардсон, 73'), Мойзе Кин (Маттиа Вити, 73'), Эдин Джеко (Фабьяно Паризи, 73'), Альберт Гудмундссон (Eddy Kouadio, 73'), Dodo Предупреждение: Лука Раньери (60')

    В следующем поединке «Ноттингем Форест» сыграет против «Аль-Кадисии» 9-го августа, а «Фиорентина» встретится в тот же день с «Манчестер Юнайтед».

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