Эльвин Керимов: Джикия соответствует уровню турецкой лиги

Известный спортивный комментатор, знаток турецкого футбола,прокомментировал перспективы российского защитникав «Антальяспор».

«В прошлом сезоне "Антальяспор" был середняком. За выживание команда не боролась, хотя такие сезоны бывают. В том сезоне туров за 10 было понятно, что команда не вылетит. Эмре Белёзоглу — культовая фигура для турецкого футбола. Это выдающийся игрок в прошлом, звезда европейского масштаба.

С "Башакшехиром" в роли тренера тоже добивался успехов. Но после этого у него был сложный этап в карьере — вылетел с "Анкарагюджю". Сейчас в "Антальяспоре" отходит от своих тренерских принципов — команда стала играть более консервативно, больше от защиты. Для Джикии это плюс, что команда играет в простой футбол. Думаю, Георгий соответствует уровню турецкой лиги.

Какой-то большой разницы с российским чемпионатом нет. Понятно, что в Турции больше звёзд, но уровень игры сопоставим. Джикия — опытный игрок, выступал за "Спартак", сборную России. Он должен прижиться в Турции», — сказал Керимов «Чемпионату».

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31-летний Джикия стал футболистом турецкого «Антальспор» летом 2025 года после ухода из «Химок» на правах свободного агента. Он известен по выступлениям за «Спартак», где был капитаном, и сборную России (44 матча, 2 гола).