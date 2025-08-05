ЦСКА опубликовал пост по поводу ухода Келлвена

Пресс-служба московскогосообщила об уходе защитника

Ранее стало известно, что футболист отправится в бразильский «Палмейрас».

«Келлвен покидает нашу команду. ПФК ЦСКА и "Палмейрас" договорились о трансфере защитника. Бразилец пополнил наш состав в сентябре 2023 года. Всего за ПФК ЦСКА Келлвен провёл 63 матча, забил шесть голов и отдал 13 голевых передач. На счету защитника два трофея: Кубок России и Суперкубок России. Спасибо за игру и удачи в будущем! » — сказано в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Защитник перешел в ЦСКА из «Атлетико Паранаэнсе» осенью 2023 года.