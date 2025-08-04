Источник: Доннарумма готов расторгнуть контракт с ПСЖ

Голкиперможет покинуть клуб. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что Доннарумма готов расторгнуть контракт с ПСЖ, если парижане не смогут найти игроку новый клуб.

Переговорный процесс представителей итальянского голкипера с «Галатасараем» и «Манчестер Юнайтед» пока не начались. Именно эти клубы претендуют на подписание Доннаруммы.

Ранее сообщалось о том, что ПСЖ подпишет контракт с голкипером «Лилля» Люкой Шевалье за 40 млн евро.

В прошедшем сезоне Доннарумма провел за парижскую команду 47 матчей, в которых пропустил 43 мяча.