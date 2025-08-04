2-й таймРубин — СочиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мирлинд Даку («Рубин»)«Рубин» — «Сочи». Онлайн, прямая трансляция
  • 19:37
    • Сборная России проведет товарищеский матч с командой Иордании
  • 19:10
    • «Рубин» и «Сочи» огласили стартовые составы на матч РПЛ
  • 21:18
    • Оливейра: Барко не покинет «Спартак» в летнее трансферное окно
  • 20:57
    • «Ливерпуль» разгромил «Атлетик» из Бильбао в товарищеском матче
  • 20:29
    • Джокович снялся с турнира «Мастерс» в Цинциннати
    Все новости спорта

    Источник: Доннарумма готов расторгнуть контракт с ПСЖ

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Трансферы АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Футбол Турции Галатасарай
    Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма может покинуть клуб. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

    Джанлуиджи Доннарумма — голкипер ПСЖ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джанлуиджи Доннарумма — голкипер ПСЖ

    Стало известно, что Доннарумма готов расторгнуть контракт с ПСЖ, если парижане не смогут найти игроку новый клуб.

    Переговорный процесс представителей итальянского голкипера с «Галатасараем» и «Манчестер Юнайтед» пока не начались. Именно эти клубы претендуют на подписание Доннаруммы.

  • Трансферный дайджест. 29 июля — 4 августа
  • Сафонов находится на распутье, Сон Хын Мина ждут в МЛС, С. Индзаги мечтает о Нуньесе
  • Сегодня

    • Ранее сообщалось о том, что ПСЖ подпишет контракт с голкипером «Лилля» Люкой Шевалье за 40 млн евро.

    В прошедшем сезоне Доннарумма провел за парижскую команду 47 матчей, в которых пропустил 43 мяча.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Шелтон прервет победную серию Де Минора?
  • Де Минор — Шелтон. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Сможет ли «Рейнджерс» дома победить «Викторию»?
  • «Рейнджерс» — «Виктория». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Очередная коллизия «лесников»?
  • «Ноттингем Форест» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 2.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.03
  • Экспресс дня 5 августа
  • Завтра в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Де Минор — Шелтон
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Виктория
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.89
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Клаксвик — Неман
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.72
  • Прогноз на матч Рублев — Фриц
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Пафос
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Шкендия — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Шумбрат — Кристалл-МЭЗТ
  • Футбол
  • Завтра в 20:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры