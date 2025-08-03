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    Станкович: Мы понимаем, какие у нас есть проблемы

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    Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о матче против «Акрона» (1:1).

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    «Жедсон? В целом мы его игрой довольны. Мы понимали изначально, что он не сможет сыграть все 90 минут, на самом деле даже 45. Но мы поговорили и приняли это решение, в итоге 15–20 минут он играл хорошо. В целом команда плохо вошла в эту игру. Жедсон — топ‑игрок, он принесет нам много пользы.

    У нас много красных карточек. Если в случае с Маркиньосом он не заслуживал карточки, то в эпизодах Хлусевича всё было заслуженно. Это зависит от характера человека, в течение одного тайма очень сложно сделать два таких фола, в футболе такое случается.

    Я никогда не говорю об индивидуальных ошибках, потому что нужно защищать ребят. Мы понимаем, какие у нас есть проблемы. Я уже говорил с клубом об этом, обсуждал еще с ноября, нам нужно усилить одну позицию, мы говорим об этом в течение 10 месяцев. Какая позиция? Попробуйте угадать сами», — цитирует Станковича «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После трех туров «Акрон» набрал 5 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» с 4 очками располагается на 10-й позиции.

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