«Факел» обыграл «Сокол» в матче Первой лиги

одержал победу над(1:0) в матче 3-го тура российской Первой лиги.

Единственный гол в этом матче в составе воронежцев забил Игорь Юрганов на 59-й минуте.

Футбол. Россия. Первая лига Факел — Сокол 1:0 Гол: 1:0 Игорь Юрганов (60') Факел: Даниил Фролкин, Игорь Юрганов, Юрий Журавлёв, Ильнур Альшин (Вячеслав Якимов, 65'), Илья Гапонов, Антон Ковалев (Нури Абдоков, 83'), Бутта Магомедов (Никита Моцпан, 58'), Равиль Нетфуллин, Георгий Гонгадзе (Мераби Уридия, 58'), Белайди Пуси, Simonov K. Сокол: Михаил Левашов, Иван Чуриков, Аллон Бутаев (Shaykhtdinov D., 63'), Никита Печенкин, Владимир Ковачевич, Антон Синяк (Александр Мухин, 79'), Роман Ермолин (Сергей Грибов, 79'), Владислав Лазарев (Руслан Дауров, 63'), Вадим Шпитальный, Gloydman N., Kireenko P. (Bakharev G., 63')

После этого матча «Факел» занимает 2-е место в таблице Первой лиги с 9-ю очками в активе. «Сокол» — на 12-й позиции (2 балла).