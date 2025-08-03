Аморим назвал футболистов, которые являются лидерами «МЮ»

Главный тренерназвал 6 игроков, которые входят в группу лидеров команды.

«На данный момент в группе лидеров шесть ответственных футболистов: Бруну Фернандеш, Гарри Магуайр, Лисандро Мартинес, Диогу Дало, Том Хитон, Нуссайр Мазрауи.

Есть вещи, о которых в прошлом году мне лично приходилось беспокоиться. Я сказал игрокам: "Теперь это ваша ответственность. Если возникают мелкие трудности, решайте их самостоятельно, вы отвечаете за это". Все эти небольшие изменения помогают команде стать лучше», — сказал Аморим в интервью Sky Sports.

Ранее сообщалось о том, что Бруну Фернандеш отказался переходить в «Аль-Наср».