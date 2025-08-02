Алдонин: ЦСКА и «Зенит» — два очень сильных соперника

Экс-полузащитниквысказался о предстоящем матче московской команды противв третьем туре РПЛ.

«ЦСКА и "Зенит" — два очень сильных соперника, но очень сложно сказать по началу сезона, что обе команды блистают в атаке. Тем не менее у "Зенита" колоссальный потенциал. Тот же Жерсон — футболист высокого уровня, который одним касанием может решить исход матча. Но и у ЦСКА есть хорошие шансы на победу. После потери Роши в обороне необходимо как можно быстрее стабилизировать связи. На одного из молодых защитников ляжет большая ответственность, зато он быстрее приобретёт уверенность», — цитирует Алдонина «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится в воскресенье, 3 августа. Начало — в 18:00 мск.