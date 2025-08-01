37-летний Хуан Куадрадо подпишет контракт с «Пизой»

37-летний защитникподпишет с клубомоднолетний контракт, сообщает инсайдер

Защитник перешел в команду как свободный агент после окончания соглашения с «Аталантой». Куадрадо выбрал продолжение карьеры в Серии А, несмотря на интерес со стороны других команд, например, «Валенсии».

«Пиза» по итогам прошлого сезона получила право выступать в Серии А, и теперь клуб под руководством тренера Альберто Джилардино рассчитывает на опыт и мастерство Куадрадо в борьбе за сохранение места в высшем дивизионе.

За сезон в «Аталанте» он провел 23 матча в чемпионате Италии и отдал две результативные передачи.