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    37-летний Хуан Куадрадо подпишет контракт с «Пизой»

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    37-летний защитник Хуан Куадрадо подпишет с клубом «Пиза» однолетний контракт, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

    Хуан Куадрадо
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    Хуан Куадрадо

    Защитник перешел в команду как свободный агент после окончания соглашения с «Аталантой». Куадрадо выбрал продолжение карьеры в Серии А, несмотря на интерес со стороны других команд, например, «Валенсии».

    «Пиза» по итогам прошлого сезона получила право выступать в Серии А, и теперь клуб под руководством тренера Альберто Джилардино рассчитывает на опыт и мастерство Куадрадо в борьбе за сохранение места в высшем дивизионе.

    За сезон в «Аталанте» он провел 23 матча в чемпионате Италии и отдал две результативные передачи.

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