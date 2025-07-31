Радченко: У «Краснодара» нет чемпионской мотивации

Экс-нападающий «Зенита», «Спартака» и сборной Россиипрокомментировал не лучший старт «Краснодара» в этом сезоне.

«У футболистов "Краснодара" наблюдается опустошение. В предыдущем сезоне команда стала чемпионом, а до этого также могла выиграть золотые медали. Это очень большая ответственность и нагрузка. Теперь команде нужно возвращаться на свой уровень, но пока игроки не достигли той мотивации, которая должна быть у чемпионов», — сказал Радченко «Чемпионату».

После двух туров «быки» имеют три очка после победы над «Пари НН» (3:0). Также они уступили «Локомотиву» (1:2), а в первой игре группового турнира Кубка России «Крыльям Советов» на своем поле со счетом 1:2.