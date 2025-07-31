Источник: Нино просит «Зенит» отпустить его во «Флуминенсе»

Бразильский защитникНино просит свой клуб отпустить его во, сообщает журналист Виктор Лесса в соцсетях.

В источнике говорится, что игрок и его окружение попытаются убедить сине-бело-голубых принять предложение бразильской команды, которое может поступить на нынешней неделе. Подчёркивается, что желание Нино вернуться в Бразилию обусловлено семейными обстоятельствами.

Ранее появилась информация о том, что «Зенит» не отпустит своего игрока менее, чем за 12 млн евро. «Флуминенсе» рассчитывает заплатить не более 8 млн евро.

Защитник играет в РПЛ с февраля 2024 года, перебравшись как раз из «Флуминенсе». В прошлом сезоне Нино провел 25 матчей за команду, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.