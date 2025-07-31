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    Источник: Нино просит «Зенит» отпустить его во «Флуминенсе»

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    Бразильский защитник «Зенита» Нино просит свой клуб отпустить его во «Флуминенсе», сообщает журналист Виктор Лесса в соцсетях.

    Нино
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    Нино

    В источнике говорится, что игрок и его окружение попытаются убедить сине-бело-голубых принять предложение бразильской команды, которое может поступить на нынешней неделе. Подчёркивается, что желание Нино вернуться в Бразилию обусловлено семейными обстоятельствами.

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  • 28/07/2025

    • Ранее появилась информация о том, что «Зенит» не отпустит своего игрока менее, чем за 12 млн евро. «Флуминенсе» рассчитывает заплатить не более 8 млн евро.

    Защитник играет в РПЛ с февраля 2024 года, перебравшись как раз из «Флуминенсе». В прошлом сезоне Нино провел 25 матчей за команду, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

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